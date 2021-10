La série GT dAmazfit est rafraîchie avec les montres intelligentes GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazfit a actualisé sa gamme de montres intelligentes sous la forme de GTR 3 et GTS 3, ainsi que de la premium GTR 3 Pro, qui est le nouveau produit phare de sa gamme. Tous peuvent offrir des spécifications et des performances améliorées par rapport aux modèles sur lesquels ils itèrent.

Les GTR 3 et GTS 3 offrent les mêmes spécifications dans des styles différents - le premier dans un cadran rond que vous pouvez voir au-dessus de cet article, tandis que le second a un design carré plus numérique, illustré ci-dessous.

Vous obtenez une couronne physique sur les trois versions, pour naviguer dans les applications et les menus, qui seront familiers à tous ceux qui ont utilisé une Apple Watch ces dernières années, et les commentaires haptiques garantissent que tout est agréable et rapide.

Il y a aussi un nouveau système dexploitation en jeu - Zepp OS, qui révise un peu lexpérience utilisateur avec de nouvelles applications et une surveillance de la santé 24 heures sur 24. Les transitions et les animations sont également devenues beaucoup plus fluides dans tous les domaines, selon Amazfit, et les séquences de comparaison lont certainement souligné.

Tous les modèles ont également des affichages permanents, qui peuvent faire disparaître certains éléments de lécran daccueil que vous avez choisi pour vous assurer davoir un aperçu des mesures clés, y compris lheure mais également dautres variables que vous pourriez suivre.

Ils ont également tous une surveillance de la SpO2 et peuvent en fait effectuer une multitude de tests en un seul clic, vous permettant de vérifier votre oxygénation, votre fréquence cardiaque, vos niveaux de stress et plus encore en vous connectant simplement à votre poignet.

En passant au GTR 3 Pro, cependant, Amazfit a intégré de solides mises à niveau. Il possède un écran AMOLED ultra-HD qui offre une résolution de 331 ppp, et à 1,45 pouces, il est assez important (le GTR 3 standard est plus petit à 1,39 pouces), avec un rapport écran/corps de 70,59 %.

Les trois montres devraient être disponibles plus tard dans la journée, avec la GTR 3 et la GTS 3 à partir de 149,99 €/179,99 $, tandis que la GTR 3 Pro est à 199,99 €/229,99 $.