Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mobvoi a dévoilé sa dernière smartwatch économique , la TicWatch E3, qui est livrée avec de nouveaux outils de suivi de la forme physique et du bien-être.

La smartwatch Wear OS nest que le deuxième appareil à intégrer le dernier chipset Snapdragon 4100 de Qualcomm sous le capot, après le TicWatch Pro 3, et remplace lE2 lancé en 2019.

Il conserve le même prix bon marché qui a aidé Mobvoi à distinguer ses appareils du reste du pack - au prix de 179,99 £ / 199,99 $ et disponible à lachat en noir, jaune et bleu clair - mais, fait intéressant, il pourrait également finir par se différencier. pour les mauvaises raisons.

Avec Google annonçant récemment la fusion entre Wear OS et Tizen de Samsung , et la rétrocompatibilité des montres (y compris la TicWatch E3) restant en suspens, cest un moment curieux pour lancer un nouvel appareil.

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 18 Mars 2021 Voici toutes les meilleures montres intelligentes censées arriver pour 2021.

Quoi quil en soit, les capacités du TicWatch E3 se sont certainement étendues par rapport à son prédécesseur. Il existe désormais NFC pour aider à prendre en charge les paiements sans contact et toutes les dernières améliorations de Wear OS qui ont également été introduites, telles que Tiles.

On peut dire que le plus grand bond en avant a été fait dans le département de suivi, cependant, avec lE3 arrivant avec la suite dapplications éponymes au nom sauvage. Les plus notables - du moins du point de vue de la santé - sont TicOxygen, qui aidera à surveiller la saturation en oxygène du sang, et TicZen, qui nest essentiellement quun suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque.

squirrel_widget_4963559

À côté de celles-ci se trouvent des fonctionnalités dédiées au suivi de la fréquence cardiaque, à lanalyse du stress, à lenregistrement du sommeil, à lécoute du bruit environnemental et à une application dexercice, TicExercise, qui propose 20 modes différents.

Cette série dapplications propriétaires devrait permettre à la montre intelligente doffrir une expérience de suivi beaucoup plus complète que les appareils précédents, le tout avec la même autonomie de batterie (plus dune journée, avec la possibilité de prolonger avec différents modes déconomie de batterie) et à un prix très abordable. taux.

Comme nous le disons, cependant, bien que linclusion de Qualcomm Snapdragon 4100 et de la suite dapplications de suivi soit la bienvenue, létat actuel de Wear OS laisse également un grand point dinterrogation sur tout nouvel appareil comme celui-ci.

Écrit par Conor Allison.