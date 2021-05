Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hublot a annoncé une montre intelligente de luxe alimentée par Wear OS avant le Championnat dEurope de football 2020 de lUEFA.

Appelé Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020 , il fait partie de la gamme Big Bang e , mais il est en édition limitée, comprend un NFT pour les 200 premiers acheteurs et comporte une lunette ornée des drapeaux des 12 pays hôtes du tournoi. Gardez à lesprit que lUEFA Euro 2020 a été reportée en raison de la pandémie, et en raison des restrictions et des changements de sites, toutes les nations ne seront pas représentées.

Ailleurs, il a la même esthétique Big Bang e. Il y a un boîtier de 42 mm en Black Magic, un écran AMOLED de 1,2 pouces 390 × 390 pixels recouvert de verre saphir et un bouton-poussoir sur la couronne rotative qui active les fonctions. En termes de matériel, il contient un Qualcomm Snapdragon Wear 3100 obsolète, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne et une batterie de 300 mAh qui prend 2,5 heures pour se recharger complètement.

Puisquil sagit dune édition limitée, il ny aura que 1000 unités disponibles. Quant au jeton nun-fongible, il contiendra un extrait du podcast Hublot Fusion.

Pour voir comment la Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020 à 5800 $ se comparera aux autres montres disponibles, consultez notre tour d horizon des meilleurs bracelets ici.

