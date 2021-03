Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mobvoi a présenté une nouvelle smartwatch TicWatch . Appelé TicWatch Pro S, il dispose dun double affichage, qui ajoute un écran LCD toujours allumé sur un écran AMOLED, de nouvelles applications de santé et un prix inférieur de 40 $ à celui du TicWatch Pro 3 sorti lannée dernière.

Le TicWatch Pro S a un Snapdragon 2100 vieillissant, qui existe depuis au moins cinq ans et est probablement la raison pour laquelle la dernière montre de Mobvoi est moins chère que la TicWatch Pro 3. (qui a le nouveau processeur Snapdragon 4100). Le TicWatch Pro S est également plus épais que le Pro 3 (12,6 mm contre 12,2 mm), mais il est 2 mm plus étroit (12,6 mm contre 12,2 mm). Il a également une batterie plus petite.

Au lieu davoir la batterie 577mAh du TicWatch Pro 3, le TicWatch Pro S dispose dune batterie 415mAh. Bien que la puissance de traitement plus ancienne puisse être perceptible lors de lexécution de WearOS , vous ne remarquerez probablement aucun problème defficacité de la batterie, malgré la batterie plus petite. Cest une trop petite différence, honnêtement. De plus, loption daffichage permanent du TicWatch Pro S est censée aider à prolonger la durée de vie de la batterie.

En ce qui concerne les nouvelles applications, il sagit des applications Tic, telles que TicBreathe, qui permet de surveiller la fréquence cardiaque et de recommander des exercices de respiration lorsquelle détecte le stress, ainsi que TicHearing, qui surveille le volume ambiant et vous avertit si cest trop fort à lextérieur. Le TicWatch Pro S offre également le suivi de la condition physique TicExercise 3.0 amélioré de Mobvoi, le suivi Vo2 Max et le suivi du sommeil TicSleep 2.0.

Le TicWatch Pro S est disponible avec 8 Go de stockage et peut être acheté à partir du 9 mars 2021 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Il en coûte 259,99 $ aux États-Unis et 222 £ au Royaume-Uni. Aux États-Unis, vous pouvez le récupérer sur le site de Mobvoi et sur Amazon .

Écrit par Maggie Tillman.