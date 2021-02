Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hublot a dévoilé une version en édition limitée de sa smartwatch connectée Big Bang e, célébrant son partenariat avec la Premier League.

La marque horlogère suisse de luxe, qui a pris la relève en tant que chronométreur officiel de la ligue en septembre, nest pas étrangère à ces éditions spéciales.Elle a également sorti un appareil sur le thème de la Ligue des champions lannée dernière et une montre de la Coupe du monde pour les arbitres en 2018.

Son dernier lien voit la montre intelligente connectée Big Bang e dotée dun bracelet violet, la couleur synonyme de la Premier League, et dun cadran redessiné. Seuls 200 appareils seront à gagner dans cette série limitée, avec lédition disponible pour 4300 £ / 5200 $.

Cependant, bien que les modifications de conception soient ce qui rend cette montre unique, cest lapplication dédiée qui contribue vraiment à lui donner vie. Une application `` Hublot Loves Football Premier League sera préinstallée sur lappareil Wear OS, donnant aux utilisateurs des alertes en direct directement sur leur poignet.

Les notifications animées alerteront les utilisateurs 15 minutes avant le début dun jeu, le mode Match fournissant également des bourdonnements pour les buts, les pénalités, les substitutions, les cartes et le temps ajouté. Les alignements des équipes et les décisions VAR sont également affichés via lapplication, avec un compte à rebours après le match pour informer les utilisateurs du début du prochain match.

De manière pratique, sil y a des jeux en cours de lecture en même temps, les utilisateurs peuvent basculer entre eux en appuyant simplement sur lécran.

En termes de spécifications, il sagit à peu près dun package identique à la montre intelligente connectée Big Bang e de Hublot, comme vous pouvez vous y attendre.

Cela signifie quil y a de la place pour le Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Lhorloger affirme également que la batterie doit également durer un jour (300 mAh), tandis que lécran rond a une résolution de 390 x 390.

Fait intéressant, comme cela sest produit auparavant avec les éditions Hublot axées sur le football, les arbitres de la compétition recevront également un modèle non commercial et plus léger pour aider larbitrage - un modèle qui comprend la technologie de la ligne de but.

Écrit par Conor Allison.