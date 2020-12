Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société de maison intelligente Wyze, qui fabrique des caméras de sécurité et dautres appareils intelligents abordables , a annoncé sa première montre intelligente.

Appelé Wyze Watch, il sera disponible en tailles 44 mm et 47 mm aux États-Unis à partir de février 2021. Son prix est très bon marché, tout comme les autres produits Wyze, ne coûtant que 20 $ au lancement. Gardez à lesprit que Wyze a sorti son premier tracker de fitness, le Wyze Band , pour environ 25 $ en février dernier.

Wyze Watch propose une surveillance de loxygène dans le sang, un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi de lactivité et du sommeil, ainsi quune intégration avec Google Fit et Apple Health. Il a un indice de résistance à leau et à la poussière IP68 et une autonomie de neuf jours. Il sintégrera également aux autres appareils de Wyze. Wyze a déclaré quil vous permettrait même de contrôler ses ampoules intelligentes, par exemple. Il peut également afficher des notifications et vous permettre de lire des e-mails et des textes.

Les autres caractéristiques, sur la version 44 mm, comprennent un écran LCD de 1,4 pouces (avec une résolution de 320 x 320) et une batterie de 260 mAh. La version 47 mm de la Wyze Watch contient un écran LCD plus grand de 1,75 pouces (avec une résolution de 320 x 385) et une batterie de 300 mAh. Les deux versions sont livrées avec 16 Mo de stockage.

Il ny a pas de suivi GPS sur aucun des modèles, ni de support au lancement pour les assistants vocaux tels que Siri, Google, Assistant ou Alexa. Néanmoins, si cela vous intéresse, la montre Wyze est disponible en précommande dès maintenant , les expéditions devraient arriver en février prochain.

Écrit par Maggie Tillman.