(Pocket-lint) - Hublot a annoncé une édition spéciale de la Ligue des champions de sa smartwatch connectée Big Bang e.

La société horlogère suisse est réputée pour ses liens avec le football mondial et cette version du Big Bang e sera disponible dans une série très limitée de seulement 500 exemplaires.

Il est livré avec un boîtier en céramique et un bracelet en caoutchouc aux couleurs officielles de la Ligue des Champs, tandis que les propriétaires pourront choisir parmi différents cadrans exclusifs, dont un spécial qui peut être personnalisé aux couleurs de nimporte quelle équipe participante.

La montre est alimentée par le système dexploitation Wear de Google et est préchargée avec une application officielle Hublot Loves UEFA Champions League. Cela vous donnera des informations sur les heures de coup denvoi, les buts, les pénalités, les remplacements, les cartons jaunes et rouges, etc.

Si deux jeux sont joués en même temps, le porteur peut appuyer sur lécran pour basculer entre eux.

Cette application sera également disponible pour les propriétaires existants de smartwatch Hublot Big Bang e.

Les spécifications de la montre incluent un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. La batterie est censée durer un jour (300 mAh), tandis que lécran circulaire a une résolution de 390 x 390.

Les arbitres du tournoi recevront également un modèle plus léger, exclusif à eux, qui comprendra une technologie de ligne de but.

La montre intelligente grand public Hublot Big Bang e Champions League est au prix de 6000 £ / 7000 $ et est disponible dès maintenant.

