Hublot a présenté une nouvelle smartwatch. Appelé Hublot Big Bang e, il sagit dune montre intelligente haut de gamme exécutant la plate-forme Wear OS de Google .

Le Big Bang e est livré avec ses propres cadrans de montre - dont un qui garde la trace du calendrier lunaire, ainsi quun qui change de couleur tout au long de la journée. À part cela, cest une montre intelligente Wear OS standard. Alors que la plupart de ces montres coûtent 300 $ ou moins, la Big Bang e est beaucoup plus chère.

Il existe deux modèles Big Bang e au lancement: une version en titane qui coûte 5 200 $ et une version en céramique noire qui coûte 5 800 $. Les deux disposent dun écran en cristal de saphir OLED haute définition de 42 mm, dun processeur Snapdragon Wear 3100, de 1 Go de RAM, de 8 Go de stockage et dune batterie de 300 mAh.

Le Big Bang e nest pas livré avec des fonctionnalités plus premium telles que le GPS ou un détecteur de fréquence cardiaque, il est donc difficile de justifier le prix. Gardez à lesprit que Hublot a également lancé une montre intelligente en 2018, le Big Bang Referee, pour coïncider avec la Coupe du Monde de la FIFA 2018, et elle a coûté 5200 $ au lancement.

Hublot na pas encore annoncé de date de sortie pour le Big Bang e, et les précommandes ne sont pas ouvertes. Vous pouvez vous inscrire pour être informé des mises à jour ici .