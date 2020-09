Procurez-vous une Apple Watch Series 3 à un prix très bas

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LApple Watch Series 3 est maintenant disponible à un prix très bas - découvrez les dernières offres Apple Watch Series 3 ci-dessous.

La série 3 représente un excellent rapport qualité-prix, coûtant beaucoup moins cher que la nouvelle SE et la série 6.

De plus, il peut faire la même chose, bien quil soit disponible dans des tailles plus petites (38 mm / 42 mm au lieu de 40 mm / 44 mm) et ne dispose pas de lECG et de la surveillance de loxygène sanguin de la série 6. Vous pouvez lobtenir dans un Version GPS + Wi-Fi (il ny a pas de version cellulaire maintenant).

squirrel_widget_148296

Si vous recherchez plutôt la dernière et la meilleure, l Apple Watch Series 6 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la surveillance de loxygène dans le sang et laltimètre en plus de laffichage permanent de la série 5, de lapplication ECG et de la boussole intégrée. Il est également disponible dans plus doptions de couleurs, y compris différentes couleurs daluminium avec diverses options de bande sport et de bande à boucle, ainsi que lacier inoxydable, le titane et la céramique plus chers.

squirrel_widget_2670421

LApple Watch Series 5, Series 4, les Series 2, Series 1 et lApple Watch dorigine sont désormais toutes abandonnées. Si vous regardez au bon endroit, vous pouvez obtenir des offres intéressantes sur la série 5 sortante, qui est très similaire à la série 5.

squirrel_widget_167242

Écrit par Dan Grabham.