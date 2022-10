Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

MUNICH (Pocket-lint) - Dans le cadre de son grand événement de lancement à Munich, Xiaomi a dévoilé une nouvelle génération d'aspirateur robot. Il s'agit du Robot Vacuum X10+, qui offre toute une série de fonctionnalités haut de gamme, le rendant encore plus pratique qu'auparavant.

Le nouveau X10+ est doté d'une station d'accueil entièrement automatisée qui nettoie et sèche les tampons de l'aspirateur - pour éviter les odeurs -, vide la poubelle et remplit le réservoir d'eau utilisé pour le nettoyage des sols.

En outre, il est doté d'un système d'évitement d'obstacles en 3D, qui utilise une caméra à l'avant, ainsi que d'autres capteurs, pour détecter tout obstacle sur son chemin et calculer un itinéraire pour le contourner.

Avec le laser à double ligne et le système de navigation LDS, l'aspirateur peut établir une carte détaillée et précise de votre maison, et planifier l'itinéraire le plus efficace pour aspirer et nettoyer.

En ce qui concerne les autres spécifications et caractéristiques, l'appareil est doté de deux tampons rotatifs pour le nettoyage des sols durs et d'un système de détection des tapis pour éviter de se retrouver avec un tapis humide.

Les tampons de balayage susmentionnés offrent un balayage sous pression, afin de garantir que l'aspirateur n'élimine pas seulement la saleté de surface, mais aussi les taches tenaces grâce à la friction supplémentaire.

Le bac à poussière et le réservoir d'eau ont tous deux une capacité de 2,5 litres, tandis que la puissance d'aspiration de 4000Pa devrait permettre d'éliminer efficacement la poussière et les débris de la plupart des surfaces.

Xiaomi n'a pas encore annoncé le prix ou la disponibilité, mais nous nous attendons à ce que l'aspirateur robot X10+ soit lancé dans les semaines à venir, avec les autres produits lancés lors de son événement à Munich.

