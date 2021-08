Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a annoncé larrivée dun nouveau haut-parleur intelligent avant son événement Mi Mix 4 le 10 août.

Le géant chinois a déjà laissé entendre quune gamme de nouveaux produits pourrait faire ses débuts lors de la vitrine de lancement, et nous savons maintenant quil comprend un haut-parleur qui, selon laffiche ci-dessus, visera à offrir une expérience sonore "haut de gamme".

Xiaomi dit que le haut-parleur sera de petite taille, laffiche suggérant également quil présentera un design cylindrique et trapu semblable au HomePod et à Google Home abandonnés dApple.

Le teaser note que lenceinte a également été conçue pour une "salle de concert", ce qui est similaire à une affiche précédente décrivant lappareil comme une "symphonie de technologie et dart".

Mis à part linsistance de Xiaomi sur le fait que le prochain Mi Smart Speaker potentiel sera une unité compacte et puissante, cependant, il ny a pas grand-chose à faire. Il nest pas non plus clair sil rejoindra le haut-parleur Mi actuel ou le remplacera.

Ce modèle pourrait être le haut-parleur intelligent L16A qui a été repéré récemment en passant par la certification Wi-Fi Alliance, mais, même encore, cela ne fait que préciser quil est susceptible de prendre en charge le Wi-Fi double bande et dagir efficacement comme un hub domestique intelligent.

Heureusement, il ny a pas longtemps à attendre, Xiaomi étant sur le point de tout révéler lors de son événement en quelques heures.

Les efforts précédents de Mi Smart Speaker ont fourni aux utilisateurs une alternative économique performante aux appareils de milieu de gamme et haut de gamme comme Sonos, Amazon et Google, nous serons donc intrigués de voir comment lexpérience sonore se compare dans le prochain génération - ainsi que jusquà quel point Xiaomi peut maintenir le prix.

Restez à lécoute pour en savoir plus, car nous vous apporterons tous les détails lorsque nous les aurons.