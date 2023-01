Faire pipi : Le U-Scan de Withings est un laboratoire d'analyse d'urine intelligent que vous pouvez utiliser à la maison.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Withings a annoncé le lancement de l'U-Scan, un appareil d'analyse d'urine mains libres que vous pouvez utiliser à la maison.

Grâce à son design en forme de galet, vous pouvez placer l'U-Scan dans la cuvette de vos toilettes, ce qui vous permet d'uriner dessus afin qu'il puisse capturer votre échantillon et effectuer son analyse. Il suffit ensuite de le laisser en place dans les toilettes.

Vous n'avez pas à vous préoccuper de la technologie utilisée. Il vous suffit d'uriner et l'U-Scan s'occupe du reste, en envoyant les résultats à l'application correspondante sur votre smartphone.

Pour être plus technique, deux tests différents sont disponibles au lancement. Il y a le Cycle Scan, qui permet de suivre le cycle menstruel d'une femme, et le Nutri Balance, qui examine l'hydratation et la nutrition d'un point de vue métabolique, et dont les résultats sont communiqués dans l'application.

L'appareil lui-même doit être chargé avec des cartouches pour le test approprié et lorsqu'il détecte de l'urine (il peut faire la différence entre l'urine et d'autres liquides), il prélève un échantillon et le charge dans la cartouche de test. C'est là que se produit la réaction du test, l'excès d'urine étant expulsé. L'ensemble du dispositif est ensuite rincé lorsque vous tirez la chasse d'eau.

Intelligemment, il peut également faire la différence entre les utilisateurs, de sorte que plusieurs personnes peuvent profiter du système et obtenir des résultats de test.

Les cartouches sont conçues pour durer environ 3 mois, tandis que le système modulaire signifie que Withings peut continuer à développer différents tests pour révéler différents biomarqueurs, c'est donc un système qui peut potentiellement s'étendre à l'avenir pour répondre à différents besoins de santé.

L'ensemble du système est soutenu par l'application Withings, qui offre un moyen pratique de suivre vos résultats, de les interpréter et de prendre les mesures appropriées. Pour le Cycle Scan qui peut évidemment donner un aperçu de la fertilité, tandis que le Nutri Balance examine le pH, les niveaux de vitamines et de cétones pour guider les gens vers un meilleur mode de vie.

Le Withings U-Scan sera lancé en Europe au deuxième trimestre 2023 et coûtera 499,95 € pour le kit de démarrage comprenant l'appareil et une cartouche, après quoi vous pourrez vous abonner pour obtenir des cartouches de rechange régulières, ou les acheter individuellement.

Aux États-Unis, le Withings U-Scan est en attente de l'approbation de la FDA.

Les futures cartouches médicales pour d'autres tests seront soumises à une approbation réglementaire.

