(Pocket-lint) - Si les options de booster Wi-Fi de Google ont démontré une chose au cours des dernières années, cest quavoir un assistant intelligent intégré dans des boosters Wi-Fi autour de votre maison peut être une idée assez intelligente, vous permettant dutiliser votre maison intelligente sans avoir besoin de deux des appareils de lère spatiale branchés dans tout le magasin.

Vodafone a également clairement fait attention - il vient de lancer un nouveau package Pro Broadband avec Alexa qui intègre lassistant vocal extrêmement performant dAmazon avec une unité satellite dextension Wi-Fi, pour sassurer que ces extrêmes difficiles à atteindre dans votre maison non seulement obtenir le signal, mais aussi Alexa.

Le package apporte également un système de sauvegarde hybride à large bande 4G en cas de panne, ainsi que le support WiFi Xpert de Vodafone pour vous aider à résoudre tous les problèmes que vous pourriez avoir et vous coûtera 38 £ par mois .

Le matériel lui-même est également assez élégant, tout noir et avec un logo Vodafone en or soigné, le seul véritable indice quant à savoir qui la fait (daccord, cest un peu plus quun indice). Avoir Alexa main dans la main avec votre système Wi-Fi est également un outil très utile pour les familles.

Comme la souligné Vodafone, il est facile de demander des périodes sans Wi-Fi au cas où vos enfants auraient du mal à se concentrer sur les tâches à accomplir, quil sagisse de devoirs ou de manger du brocoli vermeil. Si cela fonctionne à cette fin, ce pourrait être un vrai gagnant.