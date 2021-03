Le haut débit Vodafone Pro est livré avec des boosters pour apporter le Wi-Fi dans chaque pièce

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vodafone a lancé Pro Broadband, qui est livré avec des boosters Wi-Fi pour garantir une couverture Wi-Fi dans chaque pièce.

Le système est similaire au nouveau système Halo 3+ de BT en ce sens quil dispose dune sauvegarde cellulaire 4G en cas de problème avec votre connexion fibre. Il suit également le Wi-Fi intelligent de Virgin Media qui est livré avec des boosters Wi-Fi similaires (ou Intelligent WiFi Plus qui est livré avec un réseau maillé encore meilleur).

Vodafone indique quune équipe dexperts dédiée prendra contact avec les clients pour sassurer que leur configuration fonctionne correctement. Si vous nêtes pas satisfait de la couverture de votre maison, Vodafone promet également que vous pouvez quitter votre contrat sans avoir à payer de frais.

Les forfaits Vodafone Pro Broadband commencent à partir dun très raisonnable 35 £ par mois pour 35 Mbps, passant à 60 £ pour 900 Mbps si disponibles là où vous êtes. Vodafone dit que les gens passeront gratuitement à la fibre complète une fois quelle sera déployée dans leur rue.

Le forfait peut également être mis à niveau vers un plan Pro Xtra pour 8 £ par mois, qui comprend une Apple TV 4K (et TV + pendant un an), des appels fixes et mobiles illimités, plus aucune augmentation de prix dans le contrat.

Écrit par Dan Grabham.