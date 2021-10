Virgin Media Hub 5 est le premier avec le WiFi 6 et lEthernet 2,5 Gbit/s

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 a annoncé un nouveau routeur haut débit qui commencera bientôt à être déployé auprès des clients existants.

Le Virgin Media Hub 5 sera à terme proposé gratuitement à tous ses clients haut débit, avec un système dinvitation dans un premier temps, qui sera étendu à un déploiement plus large en 2022.

Cest le premier routeur de la société qui prend en charge le Wi-Fi 6 - le plus rapide. norme de réseau sans fil plus fiable.

Lappareil est également livré avec un port Ethernet 2,5 Gbit/s, ainsi que trois ports 1 Gbit/s. Cela signifie quil est évolutif pour des vitesses encore plus rapides à lavenir.

Virgin Media O2 a été occupé à étendre son service haut débit de 1 gigaoctet à plusieurs endroits au Royaume-Uni, avec lengagement davoir lensemble de son réseau prêt à recevoir les vitesses ultrarapides dici la fin de cette année. Ce routeur est donc un match idéal.

« Chez Virgin Media O2, nous ne restons pas immobiles et nous travaillons constamment pour offrir à nos clients la technologie la plus récente et la plus innovante pour répondre à leurs besoins numériques actuels et futurs », a déclaré Jeff Dodds, COO de la société.

« Nous sommes ravis de donner à nos clients existants un premier accès au Hub 5, alimenté par la technologie Wi-Fi 6, qui fournira des vitesses Wi-Fi encore plus rapides et aidera à libérer le plein potentiel des nouveaux appareils, des consoles de jeux de nouvelle génération aux smartphones les plus récents dans leur maison."

