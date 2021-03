Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media a entrepris des essais sur une nouvelle technologie de réseau capable datteindre des vitesses allant jusquà 400 Gbit / s.

La technologie Prototype Infinera XR Optics installée sur une partie de son réseau complet à Reading a le potentiel datteindre 400 gig sur une seule fibre. Les essais ont prouvé quil pouvait bien dépasser les 10 Gbit / s obtenus lors des tests technologiques haut débit à domicile symétriques à fibre complète de 2019.

«Notre réseau de nouvelle génération offre déjà une connectivité gigabit à plus de sept millions de foyers, mais avec l’augmentation de l’utilisation des données et de la demande de vitesses ultra-rapides, nous investissons continuellement dans notre réseau pour nous préparer à tout ce que l’avenir nous réserve», a déclaré le CTO de Virgin Media. Jeanie York.

"Des innovations comme celle-ci garantissent à nos clients de continuer à bénéficier des vitesses les plus rapides du Royaume-Uni, ouvrent la voie à de futures mises à niveau du réseau et aident à soutenir le déploiement de services mobiles et haut débit multi-gigabits."

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

La nouvelle technologie remplace les émetteurs-récepteurs de réseau traditionnels et est capable de diviser un seul câble à fibre optique en plusieurs connexions, chacune prenant une part de la capacité globale. Cela permet au câble de fournir des vitesses de plusieurs gigabits à plusieurs clients simultanément.

Il se branche sur le réseau existant de Virgin Media et peut donc être modernisé lorsquil est entièrement disponible.

«Cela représente un changement radical dans la façon dont les réseaux peuvent être construits, promettant une manière plus flexible et durable de répondre au besoin toujours croissant de transmettre plus de données à des vitesses plus élevées», a déclaré le cofondateur dInfinera, Dave Welch.

Écrit par Rik Henderson.