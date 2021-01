Virgin Intelligent WiFi Plus offre un Wi-Fi maillé pour booster votre réseau domestique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Media a annoncé Intelligent WiFi Plus. Il combine de nouvelles fonctionnalités sur ses routeurs Hub 3 et Hub 4 avec des pods WiFi intelligents - ce sont des nœuds de réseau maillé pour la couverture de toute la maison.

Cest un bond en avant par rapport à la précédente offre WiFi intelligente de Virgin qui utilisait des prises Powerline pour couvrir les zones mortes autour de la maison. Les nouveaux pods WiFi sont alimentés par Plume et sont conçus pour les clients possédant de plus grandes maisons et de nombreux appareils à desservir. Les fonctionnalités du routeur incluent de nouveaux canaux Wi-Fi 5 GHz utilisés par les appareils plus récents et tous les routeurs Hub 3 et Hub 4 existants bénéficient quand même de ces mises à niveau.

Comme dautres fournisseurs, Virgin a également attiré ses clients avec une forte hausse de prix au début de 2021, mais les nœuds Intelligent WiFi Plus sont disponibles sans frais supplémentaires pour les clients Ultimate Oomph et Gig1 avec dautres clients Virgin Media capables de passer au nouveau service pour £ 5 par mois - un seul pod WiFi est envoyé au départ, mais Intelligent WiFi Plus est éligible pour jusquà trois nœuds selon Virgin.

Virgin a également ajouté ses efforts à la liste des opérateurs télécoms offrant aux clients un accès gratuit aux ressources dapprentissage à commencer par Oak National Academy. Dans le cadre du programme Get help with Technology du ministère de lÉducation, Virgin Mobile offre 20 Go supplémentaires de données mobiles par mois. Les clients vulnérables recevront également des allocations supplémentaires.

Écrit par Dan Grabham.