Obtenez gratuitement un abonnement Apple TV 4K et Apple TV + 12 mois avec nimporte quel forfait haut débit domestique à trois 4G / 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Three propose un boîtier Apple TV 4K plus un abonnement Apple TV + dun an comme édulcorant supplémentaire si vous souscrivez à un forfait haut débit domestique 4G ou 5G pour le moment. Loffre est disponible à partir daujourdhui jusquau 17 septembre 2020.

Trois disent que l accord vous permettra déconomiser 48 £ sur un abonnement Apple TV au cours dun abonnement gratuit dun an , mais le boîtier Apple TV 4K est un très bon ajout si vous nen avez pas. Three propose le haut débit domestique 5G pour 34 £ par mois (plus un coût initial unique de 29 £) ou 27 £ par mois et 29 £ davance pour le haut débit 4G.

Après la fin de laccord, le prix passera à 29 £ par mois pour la 4G et à 36 £ par mois pour la 5G. Loffre est ouverte aux nouveaux clients Three uniquement.

Si vous pensez à la 5G, il convient de noter que la couverture 5G de Three est toujours extrêmement limitée, sauf si vous vivez à Londres. Le routeur que vous obtiendrez est prêt à lemploi avec une livraison le jour suivant, vous navez donc pas besoin dattendre la visite dun ingénieur.

La nouvelle vient juste après lannonce par EE dun tarif forfaitaire pour iPhone comprenant les services de streaming Apple TV +, Music et Arcade.

Écrit par Dan Grabham.