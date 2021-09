Tado apporte des coûts énergétiques en temps réel à son application, pour aider les utilisateurs à économiser plus dargent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tado - la société derrière les thermostats intelligents et les commandes AC - apporte une nouvelle fonctionnalité à son application qui aidera les utilisateurs à voir combien coûte leur consommation dénergie, en temps réel.

Alors que les prix de lénergie ont atteint leur plus haut niveau en Europe au cours de la dernière année, Tado espère aider ses utilisateurs à économiser de lénergie en leur montrant comment leur comportement de chauffage affecte leurs factures.

Si vous avez un abonnement Auto-Assist avec Tado, le nouvel outil sera en mesure de prévoir combien votre énergie vous coûtera lorsque vous apporterez des modifications.

Tado dit avoir réussi à créer cette fonctionnalité en liant la température de votre maison et les paramètres de lapplication aux données de votre compteur (quil soit intelligent ou manuel).

En plus de vous montrer dans quelle mesure vos habitudes de consommation dénergie ont un impact sur vos coûts, le nouveau logiciel peut également vous montrer comment vous pouvez être plus efficace avec votre consommation de chauffage et de climatisation.

De cette façon, les utilisateurs de Tado pourront voir des manières spécifiques déconomiser de largent et de réduire leur empreinte carbone en même temps.

Tado est lun des fabricants de thermostats intelligents les plus anciens et, au fil des ans, a mis un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à la disposition de ses utilisateurs. Non seulement mesurer et contrôler la température dans la maison, mais aussi la qualité de lair et être capable de détecter quand une fenêtre ou une porte est ouverte.

Pendant des années, il a également été en mesure de vous montrer combien vous avez économisé sur les coûts énergétiques grâce à votre comportement de chauffage, mais uniquement sous forme de résumé de fin de mois. Jamais en temps réel lorsque vous modifiez votre température.

La nouvelle fonctionnalité de prévision en temps réel est déployée pour certains utilisateurs en Europe à partir daujourdhui, alors surveillez-la au cours des semaines et des mois à venir.