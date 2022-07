Spotify ajoute des paroles en temps réel pour les propriétaires de Nest Hub

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de Spotify équipés d'un Nest Hub ont enfin obtenu une fonctionnalité demandée depuis longtemps : les paroles en temps réel.

Le Hub et les autres écrans intelligents Google Assistant peuvent désormais afficher les paroles des chansons prises en charge par Spotify pendant leur lecture.

Cette fonctionnalité avait déjà été déployée sur Android, iOS, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux à la fin de l'année dernière, mais elle était jusqu'à présent étrangement absente des appareils Google Assistant.

Les utilisateurs doivent simplement toucher un nouvel ison de paroles dans le coin inférieur droit de l'écran lorsqu'une chanson est en cours de lecture. Les paroles défileront au fur et à mesure de la lecture de la musique pour que vous puissiez chanter à votre guise.

Comme pour les autres applications Spotify, les paroles en direct sont fournies par MusixMatch : "Les paroles sont l'une des fonctions les plus demandées par les auditeurs du monde entier", a déclaré le service de streaming lorsqu'il a lancé cette fonction l'année dernière.

"Donc, après avoir itéré et testé, nous avons créé une expérience qui est simple et interactive - et même partageable. En nous associant à Musixmatch, nous donnons vie aux paroles des chansons grâce à un accès in-app sur la majorité de notre vaste bibliothèque de titres."

Les détenteurs d'un compte Spotify Premium ou gratuit peuvent utiliser cette fonctionnalité sur les millions de titres qui sont à leur disposition.

Écrit par Rik Henderson.