Les podcasts Spotify maintenant disponibles sur les appareils compatibles Amazon Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les podcasts Spotify sont désormais disponibles sur les appareils compatibles Amazon Alexa, y compris, bien sûr, les propres appareils Echo dAmazon. La nouvelle fait suite aux annonces doctobre selon lesquelles Alexa prendrait en charge les podcasts Apple et que Google Assistant prendrait également en charge les podcasts Spotify.

Vous pouvez maintenant faire de Spotify votre fournisseur de podcast préféré. Ouvrez simplement lapplication Alexa, allez dans Paramètres, sélectionnez Musique et podcasts, et liez / gérez de nouveaux services. Chaque fois que vous demandez un podcast, Alexa essaiera dabord de lobtenir auprès de Spotify.

Spotify a été occupé à éperonner ses podcasts dans la gorge des utilisateurs en 2020 et dispose dun groupe de podcasteurs populaires exclusifs à sa plate-forme, notamment le controversé Joe Rogan, Michelle Obama et maintenant le duc et la hollandaise de Sussex . Amazon essaie également maintenant dobtenir une part du gâteau avec Amazon Podcats .

La consommation de podcasts sur Spotify a doublé au cours de lannée jusquau 30 juin , bien que le nombre dutilisateurs actifs écoutant des podcasts nait augmenté que dune infime quantité de 19 à 21%. Il est clair que les utilisateurs qui utilisent les podcasts Spotify en consomment davantage, probablement parce quils sont présentés avec dautres musiques quils peuvent écouter. Cependant, linjection de podcasts dans lécran daccueil de Spotify en a fait un désordre, tandis que la plate-forme continue dessayer de recommander des podcasts aux utilisateurs même sils ne les veulent pas.

Spotify ajoute que les podcasts créés sur Anchor, la propre plate-forme de podcasting de Spotify, ont également augmenté de plus de 380% au cours de cette période, montrant que les créateurs sont définitivement plus que satisfaits de ce que Spotify a à leur offrir.

Écrit par Dan Grabham.