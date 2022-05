Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La rumeur veut queSonos développe un assistant vocal depuis au moins l'été dernier. Aujourd'hui, le dernier rapport sur le projet affirme que Sonos va finalement lancer son assistant vocal dans les semaines à venir.

Appelé Sonos Voice, l'assistant vocal fera ses débuts aux États-Unis le 1er juin 2022 par le biais d'une mise à jour logicielle gratuite, selon The Verge. Les enceintes intelligentes et les barres de son de Sonos qui prennent en charge la plateforme S2 sont toutes prêtes à recevoir le support de Sonos Voice. Sonos Voice vous permettra de contrôler la lecture de musique sur ces appareils Sonos à l'aide de commandes vocales, servant d'alternative à Amazon Alexa et Google Assistant si vous préférez ne pas utiliser ces assistants.

Quant à savoir si la fonctionnalité arrivera dans d'autres pays, elle devrait être déployée ailleurs à une date ultérieure non confirmée.

Sonos Voice prendra probablement en charge Apple Music, Amazon Music, Pandora et Deezer dès le départ. Il ne fonctionnera pas avec Spotify ou YouTube Music.

Cependant, avec les autres services pris en charge, vous pourrez demander à votre appareil Sonos de lire un artiste, un album, une chanson ou une liste de lecture. Tout ce que vous avez à faire est de dire "Hey Sonos" comme mot de réveil. Il devrait toujours être possible d'utiliser Sonos Voice aux côtés d'Alexa, en disant le mot de réveil respectif. Votre commande vocale sera également traitée sur l'appareil, ce qui signifie qu'elle ne sera pas enregistrée ou traitée dans le cloud.

Enfin, selon The Verge, Sonos annoncera probablement aussi une barre de son à 250 $. Appelée Sonos Ray, elle pourrait arriver en même temps que Sonos Voice, mais elle n'aura pas de micros vocaux intégrés.

Écrit par Maggie Tillman.