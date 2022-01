Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ikea et Sonos se sont associés l'année dernière pour présenter de nouveaux haut-parleurs et produits audio . Maintenant, ils ont mis à jour leur haut-parleur d'étagère Symfonisk , avec une version de deuxième génération qui est déjà disponible aux Pays-Bas, selon le site Web technologique néerlandais Tweakers .

Le nouveau modèle dispose d'un processeur plus rapide et de plus de mémoire, et il consomme moins d'énergie en mode veille. Il est également livré avec un câble d'alimentation plus long. De toute évidence, la plupart de ces changements sont internes, car lorsque vous regardez le nouveau modèle à côté du modèle de première génération, ils semblent presque identiques, à l'exception d'une mise à jour de la disposition des boutons. Le nouveau haut-parleur a les commandes de volume côte à côte plutôt que séparées.

Sinon, le nouveau haut-parleur offre à peu près les mêmes fonctionnalités qu'auparavant, y compris la compatibilité avec le réseau de haut-parleurs de Sonos et la prise en charge de l'Airplay 2 d'Apple. Il est également toujours disponible en noir et blanc. Si cela vous intéresse, le dernier Symfonisk peut être acheté sur le site d'Ikea aux Pays-Bas pour 99 €. On ne sait pas encore s'il sortira en dehors du pays, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pocket-lint a eu l'occasion d'examiner le cadre photo Symfonisk d'Ikea et Sonos avec un haut-parleur Wi-Fi l'année dernière - découvrez-le ci-dessous:

