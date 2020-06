Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos présente une nouvelle option de couleur pour son haut-parleur portable à 399 $, et il met à niveau légèrement lappareil avec une mise à jour logicielle.

Le Move est maintenant disponible dans une saveur «blanc lunaire». Il nétait auparavant disponible que dans un design gris-noir. Gardez à lesprit que la plupart des haut-parleurs Sonos, y compris même la table dharmonie, sont tous disponibles en noir et blanc. Ce nouveau Move rapproche lappareil de lensemble de la gamme Sonos.

Le premier haut-parleur portable Sonos Bluetooth nest peut-être pas si petit et portable, mais comme nous lavons dit dans notre critique , nous pensons que la robustesse et la qualité du son conviennent parfaitement à ceux qui veulent un Sonos quils peuvent déplacer dans le jardin pendant quelques heures avant. lamarrage à lintérieur. Il existe plus de produits portables, mais aucun comme le Sonos Move, surtout pas pour ceux déjà investis dans le système Sonos.

Il diffusera de la musique via Wi-Fi. Il fonctionne avec dautres produits Sonos. Il a une batterie intégrée et un support Bluetooth. Et vous pouvez le déplacer dans la maison ou à lextérieur, car il offre 11 heures de batterie. Il offrait en fait 10 heures, mais une mise à jour logicielle a ajouté une autre heure.

Le nouveau Sonos Move blanc est disponible en précommande auprès de Sonos. Il en coûte 399 $ - le même que le noir. Il arrivera le 30 juin aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Il sortira en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon le 7 juillet.