Sky propose désormais le haut débit Gigafast avec des vitesses allant jusqu'à 900 Mbps

(Pocket-lint) - Sky a lancé son forfait haut débit le plus rapide à ce jour, offrant des vitesses allant jusqu'à 900 Mbps.

Gigafast est un forfait fibre complet et est 25 fois plus rapide que le plan Superfast 35 de Sky. Il peut atteindre des vitesses légèrement inférieures à un gigabit complet et bien que cela ne se produise pas dans tous les cas d'utilisation, Sky garantit une vitesse minimale de 600 Mbps.

Fondamentalement, si vos vitesses chutent en dessous de cela, cela vous rendra les frais d'abonnement de ce mois.

Le routeur Wi-Fi fourni est capable de connecter jusqu'à 120 appareils à la fois.

Le haut débit Gigafast de Sky est disponible pour tous les clients nouveaux et existants et est au prix de 55 £ par mois sur un contrat de 18 mois .

"Avec des vitesses révolutionnaires 25 fois plus rapides que notre fibre standard, Sky Broadband Gigafast offre aux foyers affamés de Wi-Fi la possibilité de connecter de nombreux appareils à tout moment, via notre réseau fiable avec un service client primé", a déclaré Sky Le directeur des propositions de Broadband, Aman Bhatti.

Sky propose également un plan Broadband Boost où, pour 5 £ supplémentaires par mois, vous obtenez un signal Wi-Fi garanti dans chaque chambre ou remboursé. Les frais d'ingénieur seront gratuits et vous bénéficierez de contrôles quotidiens en ligne.

Écrit par Rik Henderson.