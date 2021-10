Sky sassocie à Zoom pour un nouvel appareil dappel vidéo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky a présenté un aperçu dun appareil dappel vidéo quil mettra sur le marché au printemps 2022 dans le cadre de son événement de lancement de Sky Glass , une nouvelle gamme de téléviseurs intelligents sans antenne intégrant le service Sky.

Fabriqué en partenariat avec Zoom, cest effectivement la propre réponse de Sky au portail de Facebook, se déployant dans les maisons des gens de la même manière, pour intégrer un appareil dappel vidéo directement dans leur salon. Avec la suppression du bruit intégrée, ses microphones doivent être capables de capter votre voix plutôt que le bruit de fond.

Il se clipse sur le dessus dun téléviseur et se connecte à un port HDMI. Il y a une caméra et vous pourrez jouer à des jeux, participer à des séances dentraînement et parler à vos amis et à votre famille. Cette intégration de Zoom devrait signifier quil fonctionne bien avec une multitude dappareils et ne nécessitera pas de familiarisation avec un nouveau service dappel vidéo.

En outre, il peut ajouter le partage de vidéos pendant le contenu Sky, comme les matchs de football de Premier League, avec des soirées de visionnage et des visionnages partagés devenant de plus en plus populaires en tant que fonctionnalité.

Il ny a pas encore de nom ou de détails supplémentaires pour lappareil, sauf quil gagnera des applications supplémentaires avec le temps. Exactement quand cette date du printemps 2022 sera clarifiée dans un calendrier plus concret, nous devrons attendre pour voir. De même, les prix nont pas été discutés lors de lévénement de Sky.