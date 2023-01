Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un hub de maison intelligente certifié Matter qui peut être utilisé pour connecter et configurer plusieurs appareils de différentes marques.

La Samsung SmartThings Station est un petit boîtier compatible avec une série de produits domestiques intelligents, notamment ceux qui prennent en charge Matter. Elle peut automatiser des appareils et être utilisée pour définir des routines sans avoir besoin de plusieurs concentrateurs dédiés.

Elle peut être utilisée pour connecter des thermostats, des éclairages et des prises de courant, par exemple, le tout via une application mobile. De plus, la station est dotée de son propre bouton qui, par différentes pressions, peut être utilisé pour déclencher des routines spécifiques et personnalisées.

Il est possible de définir jusqu'à trois routines différentes à l'aide du bouton, de sorte que vous pouvez même l'utiliser pour tout éteindre lorsque vous quittez la maison.

Si vous possédez un appareil Samsung Galaxy, vous pouvez également utiliser la station pour assurer le suivi des produits enregistrés, comme votre téléphone ou un Galaxy SmartTag. Elle scannera régulièrement la maison pour connaître leur emplacement afin de vous aider à les retrouver facilement.

En outre, le dessus de la boîte est également un pad de charge rapide sans fil, avec une charge de 15W disponible. Ainsi, vous pouvez poser votre téléphone dessus pour le garder rechargé.

La Samsung SmartThings Station sera disponible aux États-Unis et en Corée dans un premier temps, avec une date de sortie prévue début février. Elle sera disponible en noir et en blanc.

Écrit par Rik Henderson.