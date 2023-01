La technologie de cuisine intelligente présentée par Samsung au CES 2023 place une caméra dans votre four.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung se met dans l'esprit du CES en annonçant de nouvelles technologies de cuisine intelligente qui sortent tout droit du futur - y compris un nouveau four qui a une caméra et une intelligence artificielle à l'intérieur.

Les dévoilements du CES 2023 de Samsung doivent commencer par le Bespoke AI Oven, un produit qui, selon Samsung, facilitera la préparation des repas. Pourquoi ? Le système AI Pro Cooking inclus utilise diverses technologies et une caméra pour avertir les chefs infortunés lorsqu'ils sont sur le point de brûler leurs aliments. De plus, la caméra peut également détecter ce qui est en train de cuire, ce qui lui permet de suggérer des temps et des températures de cuisson pour plus de 80 plats et ingrédients différents.

Le Bespoke AI Oven sera lancé aux États-Unis au troisième trimestre de 2023, mais aucun prix n'a été communiqué. Samsung indique également que le Bespoke AI Oven est déjà disponible en Europe, mais là encore, aucun prix n'a été communiqué.

Aux côtés du Bespoke AI Oven, on trouve le Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub, qui est à peu près le nom de produit le plus long que nous ayons vu depuis longtemps. Le principal point d'intérêt est un écran FHD de 32 pouces qui est presque deux fois plus grand que l'écran que les précédents réfrigérateurs Samsung avaient à offrir.

Cet écran inclut la prise en charge des services SmartThings, ainsi que la possibilité de regarder Samsung TV Plus, avec plus de 190 chaînes gratuites disponibles. Vous savez, au cas où vous devez absolument regarder la télévision sur votre réfrigérateur. En ce qui concerne la disponibilité, ceux en Amérique du Nord et en Corée devraient voir la chose disponible à l'achat dans la première moitié de 2023.

Écrit par Oliver Haslam.