(Pocket-lint) - Samsung a annoncé qu'elle dévoilerait un nouveau réfrigérateur lors du Consumer Electronics Show (CES) qui se tiendra à Las Vegas au début du mois de janvier 2023.

L'entreprise sud-coréenne présentera au salon le Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, qui offre un écran tactile Full HD de 32 pouces.

Le Family Hub de Samsung est arrivé pour la première fois en 2016 mais le dernier modèle succède au précédent réfrigérateur qui dispose d'un écran de 21,5 pouces. L'écran tactile plus grand est optimisé pour les vidéos au format vertical et il propose également le service TV Plus de Samsung, offrant un accès à environ 190 chaînes de télévision américaines et 80 chaînes de télévision coréennes.

Les chaînes de télévision peuvent être regardées en mode "Picture-in-Picture", ce qui permet un fonctionnement multitâche plus efficace. Par exemple, vous pouvez regarder une chaîne d'information, tout en recherchant une recette ou en contrôlant vos appareils ménagers.

En outre, vous pouvez associer Google Photos à votre Family Hub Plus de Bespoke Refrigerator et le service Amazon Your Essentials aux États-Unis est également disponible.

Le HubSmartThings de Samsung est également intégré sur le dernier réfrigérateur, ce qui vous permet de l'utiliser comme un hub IoT domestique en contrôlant les lumières, les stores, les interrupteurs, les capteurs de détection de mouvement et les capteurs d'ouverture de porte de diverses entreprises compatibles. Il est également possible de le faire en un coup d'œil à l'aide du Big Widget, et le réfrigérateur dispose également de vidéos de recettes du service de cuisine SmartThings et d'œuvres d'art de l'appli Bespoke Atelier.

Samsung n'a pas encore révélé d'informations sur les prix ou la disponibilité du Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, mais il sera exposé au CES 2023, nous ne manquerons donc pas d'aller voir à quoi ressemble un réfrigérateur de la taille d'un petit écran de télévision dans la vraie vie.

