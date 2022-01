Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier venu de Samsung dans sa gamme de maisons intelligentes s'appelle le Samsung Home Hub. Il est conçu pour offrir "une expérience de maison connectée et personnalisée pour répondre aux besoins de toute la famille".

Essentiellement, c'est une tablette avec une station d'accueil et elle est conçue pour fonctionner un peu comme lestélécommandes universelles d'autrefois . Cette fois, plutôt que de contrôler votre système AV sophistiqué, l'appareil pourra tout contrôler dans l'écosystème Samsung SmartThings.

L'écosystème SmartThings est vaste, couvrant tout, des ampoules aux réfrigérateurs et aux machines à laver. Il prend également en charge Matter , le protocole à venir qui vise à unifier l'expérience de la maison intelligente, donc l'interopérabilité ne devrait pas causer beaucoup de problèmes à l'avenir.

La station d'accueil comprend des microphones hautes performances supplémentaires pour permettre de capter les commandes vocales dans la pièce plus large pendant que la tablette est amarrée.

Amazon et Google ont tous deux leurs propres hubs sous la forme d' Echo Show et de Nest Hub , ces appareils sont conçus pour s'asseoir au même endroit et doivent être branchés au mur. Le nouveau Samsung Home Hub peut être retiré de sa station de charge et utilisé n'importe où dans la maison.

Reste à voir à quel point cela sera utile, d'autant plus que vous pouvez simplement installer l'application SmartThings sur votre téléphone ou tablette existant - mais cela distingue néanmoins l'appareil.

Le Home Hub devrait être lancé en Corée en mars, avec un lancement mondial par la suite, le prix n'a pas encore été annoncé.

Étant un produit Samsung, nous ne doutons pas que le matériel sera de premier ordre. Nous espérons simplement que cela ne vous obligera pas à utiliser Bixby .