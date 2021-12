Les réfrigérateurs Samsung sur mesure et colorés feront leurs débuts au CES 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung présente actuellement son tout premier ensemble de cuisine sur mesure qui comprend des réfrigérateurs à portes françaises colorés et conçus sur mesure.

La gamme d'accessoires de cuisine sur mesure de l'entreprise sera entièrement dévoilée au CES 2022 , mais est déjà présentée. La gamme sur mesure devrait inclure tous les principaux types de réfrigérateurs que Samsung vend, y compris les modèles 3 portes, 4 portes et Family Hub.

Ces modèles sur mesure vous permettent de personnaliser le design du réfrigérateur pour correspondre ou compléter le style de votre cuisine. Ceux-ci incluent une large gamme de tailles, de configurations et de couleurs avec des choix de couleurs assez dingues. Le réfrigérateur Samsung Bespoke French Door offre potentiellement des milliers de combinaisons différentes.

Il existe deux finitions - le verre et l'acier et chacune d'entre elles a une gamme de couleurs au choix. Le verre, par exemple, comprend le blanc, le gris, le rose, le charbon de bois, le bleu matin, la clémentine et le jaune lever du soleil. Tandis qu'avec la finition en acier, vous pouvez choisir parmi des couleurs telles que la Toscane, le noir mat, la marine, le vert émeraude et l'acier inoxydable.

Comme vous pouvez le voir, certaines de ces combinaisons sont certainement frappantes et très différentes de la norme. Bien sûr, la gamme n'est pas seulement une question de look.

La gamme sur mesure comprend la dernière technologie de refroidissement de Samsung. Cela comprend le centre de boissons et la machine à glaçons automatique double qui vous offrent des boissons fraîches lorsque vous en avez le plus besoin. La FlexZone qui garde les ingrédients frais et l'intelligence est là aussi avec Samsung Family Hub .

En 2022, le Family Hub prendra en charge Samsung TV Plus pour des expériences de visionnage transparentes dans votre maison. La prise en charge d'Amazon Alexa est également disponible dans certaines régions, ce qui signifie que vous pourrez obtenir Amazon Music et des services de réorganisation directement depuis votre réfrigérateur.

En savoir plus sur la gamme sur mesure ici.