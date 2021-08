Samsung SmartThings Edge vise à rendre vos connexions domestiques intelligentes plus fiables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé SmartThings Edge, une modification de sa plate-forme dautomatisation qui vise à améliorer la fiabilité des connexions dans la maison intelligente.

Edge est essentiellement une nouvelle façon pour les hubs SmartThings de traiter les informations, permettant aux appareils de se connecter via un réseau local plutôt que de passer par le cloud.

Si lutilisateur possède un hub SmartThings plus récent que la première génération, les appareils Zigbee ou Z-Wave basés sur un réseau local devraient pouvoir répondre plus rapidement en contournant le cloud.

Dans son article de blog annonçant Edge, Samsung a également noté que la prise en charge de Matter sera activée lorsque la plate-forme open source et unificatrice de maison intelligente sera déployée - quelque chose qui a récemment été retardé jusquen 2022.

Naturellement, cela signifie que lautomatisation est possible même lorsque Internet tombe en panne dans une maison, et que les transmissions de la maison intelligente sont également plus sécurisées. Dans son article de blog détaillant larrivée de SmartThings Edge, Samsung indique que les utilisateurs peuvent ne pas remarquer les changements dans lapplication, cela représente une grande amélioration dans le fonctionnement global de son système IoT.

Fait intéressant, ce nest pas non plus le premier changement important que nous avons vu sur la plate-forme de Samsung en 2021, SmartThings Find sétendant au-delà de la simple recherche des smartphones de lentreprise. SmartThings Energy, qui permet également aux utilisateurs de suivre la consommation dénergie de leurs appareils Samsung, a également fait ses débuts.

Donc, dans lensemble, cest un pas en avant positif pour ceux qui veulent toujours les avantages dune maison intelligente sans craindre que leur connexion Internet ne gêne. Si Edge est capable de faire ce quil dit sur létain, cela pourrait faciliter ladoption et atténuer les frustrations - et, qui sait, nous pourrions même voir une technologie similaire de hubs rivaux plus tôt que tard en conséquence.

