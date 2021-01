Quest-ce que SmartThings et comment ça marche?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - SmartThings a commencé sa vie en tant que lancement de Kickstarter en 2012, avant que la marque ne soit achetée par Samsung en 2014 . À lépoque, cétait un gros achat et cétait considéré comme le grand passage de Samsung dans la maison intelligente.

Depuis son entrée dans la famille Samsung, SmartThings sest retrouvé intégré aux appareils Samsung, lançant une gamme de périphériques matériels, tout en fonctionnant comme une plate-forme pour contrôler votre maison intelligente également.

Voici tout ce que vous devez savoir sur SmartThings et comment le faire fonctionner pour vous.

De nombreuses personnes connaissent le nom SmartThings en raison de lintégration dans les appareils Samsung, en particulier ses smartphones.

SmartThings, et le logo associé (qui ressemble à six cercles connectés), apparaît sur les téléphones Samsung lorsquil sagit dappareils connectés; lapplication fait partie des applications Samsung installées sur les téléphones et vous trouverez des fonctionnalités sur des éléments tels que les appareils Samsung.

Lapplication SmartThings est universelle et fonctionne sur Android et iPhone pour contrôler le matériel SmartThings et les appareils compatibles, bien que la fonctionnalité entre les appareils Samsung et non Samsung soit légèrement différente.

SmartThings est à la fois une gamme de produits de maison intelligente de marque et la plate-forme qui les contrôle. La plate-forme logicielle prend en charge dautres services, tels que Philips Hue, tout en intégrant également des fonctionnalités telles que SmartThings Find, un service limité aux appareils Samsung.

Pour utiliser SmartThings, vous devez vous connecter avec un compte Samsung.

En tant quentreprise de maison intelligente, le matériel SmartThings sarticule autour dune collection de prises, de concentrateurs et de capteurs. Pour utiliser les prises ou les capteurs, vous aurez besoin dun SmartThings Hub pour connecter ces appareils.

Il existe plusieurs versions du SmartThings Hub, la V3 (2018) étant la dernière et cela vous permettra de contrôler votre système matériel SmartThings.

Cependant, le hub SmartThings prend également en charge Zigbee et Z-Wave, vous pouvez donc lutiliser pour contrôler le matériel domestique intelligent à laide de ces protocoles, bien que dans de nombreux cas, comme pour les ampoules Philips Hue , il est recommandé dutiliser un hub Hue et de lier les services. côté logiciel (sur lequel nous reviendrons dans un instant) pour les meilleurs résultats.

Une fois la configuration terminée, SmartThings vous permettra dexécuter une gamme de capteurs, y compris des détecteurs de fuites, des capteurs de mouvement, des boutons intelligents, des prises intelligentes et des ampoules intelligentes, dans le système SmartThings.

Loffre est différente à léchelle internationale, vous pourriez donc constater quil y a plus de produits disponibles dans certains pays que dans dautres.

Lapplication est probablement la plus grande partie du système SmartThings que vous rencontrerez. Bien que vous utilisiez lapplication pour configurer et contrôler votre matériel SmartThings via votre hub SmartThings, il nest en fait pas nécessaire davoir du matériel de marque SmartThings pour utiliser la plate-forme SmartThings.

Cest parce que Samsung en a fait une offre universelle. Lapplication est disponible à la fois sur Google Play pour Android et sur l App Store pour iPhone afin que vous puissiez créer votre système à partir de lun ou lautre appareil.

SmartThings sur les appareils Samsung prend également en charge SmartThings Find (plus dinformations à ce sujet ci-dessous) et le Galaxy SmartTag, qui ne sont pas pris en charge sur les appareils non Samsung.

Au-delà de lapplication, SmartThings est également compatible avec les principaux assistants vocaux - Google Assistant , Amazon Alexa - ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre Nest Hub ou Amazon Echo pour contrôler SmartThings, une fois que vous les avez liés. Voici un guide pour créer un lien vers Google Assistant , et Alexa est un processus similaire.

Bixby prend également en charge SmartThings et via ces itinéraires, vous pourrez utiliser la commande vocale.

Cependant, il convient également de considérer que de nombreux appareils et services que SmartThings contrôlera, comme Arlo, peuvent également être contrôlés directement via Google Assistant, Amazon Alexa ou Apple HomeKit, donc si vous êtes un utilisateur de lune de ces plates-formes, vous peut-être pas du tout besoin dutiliser SmartThings.

Comme nous venons de le dire, lapplication SmartThings peut fonctionner avec une large gamme dappareils compatibles des principaux fabricants de maisons intelligentes, y compris, mais sans sy limiter:

Arlo

Belkin

Bose

Honeywell

Ikea

Lifx

Lutron

Nid

Netatmo

Osram

Philips Hue

Bague

Sonos

TP-Link

Yale

Cela vous permettra dajouter ces appareils - et bien dautres - à lapplication SmartThings pour les intégrer à votre maison intelligente.

Vous pouvez également ajouter de nombreux appareils Samsung à la liste, y compris des éléments tels que des lecteurs Blu-ray, des téléviseurs et des appareils électroménagers.

Lapplication SmartThings vous permettra de rechercher des appareils ou de les ajouter par marque ou catégorie, donc lajout dappareils est simple, vous invitant généralement à vous connecter au service que vous souhaitez lier et à accorder lautorisation de travailler avec SmartThings.

Lapplication vous permet de diviser les appareils connectés en pièces, ce qui permet des commandes coordonnées en fonction de la pièce, dattribuer des arrière-plans et des images pour personnaliser lexpérience.

Vous pouvez configurer des automatisations dans lapplication SmartThings, de sorte que vous puissiez avoir des commandes IF et THEN.

Le processus vous permet de choisir parmi lheure, un déclencheur dappareil (comme un capteur de mouvement ou une caméra), lemplacement, le mode de localisation (domicile, absent, nuit), la météo. Ce sera le côté IF de léquation.

Vous pouvez ensuite décider de ce qui se passe à partir des options THEN - contrôler les appareils (allumer une caméra, une alarme, allumer le garage), envoyer un message ou une notification à quelquun, changer le mode de localisation ou exécuter une scène.

Par exemple: SI le capteur de mouvement est déclenché, ALORS les enregistrements de la caméra ET la notification sont envoyés.

Le processus dautomatisation permet dallumer les lumières à un moment donné, darmer le système de sécurité lorsque vous quittez la maison, douvrir le garage lorsque vous arrivez chez vous et bien plus encore.

Les scènes, comme son nom lindique, vous permettront de créer un ensemble dactions à partir dune gamme dappareils, par exemple, vous pouvez avoir une scène de film qui atténue la lumière et ferme les stores, tout en basculant sur votre lecteur Blu-ray.

Comme nous lavons dit, les scènes peuvent également être intégrées dans des automatisations.

SmartThings Find a été lancé en octobre 2020 en complément de SmartThings, exclusif aux utilisateurs de Samsung. Seuls les utilisateurs dun appareil Samsung auront accès à SmartThings Find, où le compte Samsung entre vraiment en jeu.

SmartThings Find vous permet de localiser les appareils Samsung. Vous devrez être connecté à un compte Samsung sur ces appareils, ce qui lui permettra ensuite dutiliser les services Find My Mobile. Cela permet au dernier emplacement enregistré dêtre enregistré, afin que les appareils puissent être localisés sur la carte.

Bien que Google propose un service similaire via le compte Google , cest un bon moyen de voir où se trouvent tous vos téléphones Samsung.

Mais plus utilement, SmartThings Find sest étendu pour offrir une prise en charge pour dautres appareils Samsung tels que les écouteurs, et dans le cas du Galaxy Buds Pro , par exemple, Samsung Find peut localiser chaque oreillette, donc si vous en perdez un, vous avez la chance de trouver les à nouveau.

Il sagit dune légère duplication du service proposé dans lapplication Galaxy Wearable, qui vous permet également de retrouver vos écouteurs si vous les perdez.

Le Galaxy SmartTag fait également partie du système SmartThings Find et ne fonctionne quavec les téléphones Samsung. Encore une fois, toutes les commandes Galaxy SmartTag sont gérées par SmartThings. Le Galaxy SmartTag ne fonctionne quavec les téléphones Galaxy, mais en retour, il peut également être localisé à laide du Galaxy Find Network. Cest le côté anonyme et crypté du réseau qui localisera les appareils Galaxy, renvoyant lemplacement pour alimenter le système SmartThings Find.

Beaucoup rencontreront SmartThings en raison de sa large utilisation sur les appareils Samsung et des mentions fréquentes dans One UI de Samsung sur ses téléphones, par exemple.

Lorsquil sagit de gérer une maison intelligente, SmartThings sera le choix par défaut pour ceux qui ont choisi de configurer un système comprenant du matériel SmartThings. Pour ceux qui recherchent simplement une plate-forme unificatrice, Google Home ou Amazon Alexa offriront à peu près la même expérience, mais avec lavantage de ces appareils matériels comme les haut-parleurs Echo ou Nest offrant une commande vocale facilement accessible.

SmartThings Find offre aux utilisateurs de Samsung quelque chose qui est soigneusement conservé au même endroit, mais qui chevauche les options de recherche Find My Phone / Mobile et Wearable de Samsung, ainsi que celles fournies par Google lui-même pour Android.

Linconvénient est que SmartThings Find nest disponible que pour les appareils Samsung, alors que les autres systèmes ont une prise en charge plus universelle.

En fin de compte, SmartThings du côté logiciel, en tant que plate-forme pour construire une maison intelligente, intégrant des fonctions sur les appareils Samsung et pour suivre les appareils Samsung, a connu une certaine croissance, mais Samsung na pas investi autant dans lexpérience matérielle de marque SmartThings. dernièrement. Cela pourrait suggérer que la plate-forme est considérée par Samsung comme le meilleur service, sappuyant sur dautres marques de matériel pour les tâches physiques de la maison intelligente.

Écrit par Chris Hall.