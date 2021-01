Samsung JetBot 90 AI + a un nom malpropre, mais promet de nettoyer intelligemment votre maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé le JetBot 90 AI +, un aspirateur robot qui vise à être plus intelligent que les autres robots nettoyeurs grâce à lIA.

Le JetBot 90 AI + est équipé de capteurs, dont un Lidar et un capteur 3D, afin de pouvoir reconnaître les objets et les séparer du sol quil tente de nettoyer. Cela lui permettra, par exemple, déviter des choses comme les câbles, que dautres robots aspirateurs ne feraient que passer et tenteraient de consommer.

Les compétences intelligentes proviennent dun algorithme de reconnaissance dobjets afin que le JetBot puisse trouver le meilleur moyen de vider une pièce. Il y a aussi une caméra dessus, vous pouvez donc voir ce que votre nettoyeur peut voir sur votre téléphone.

Il y a 30 W de puissance daspiration dun système de cyclone à jet, Samsung affirmant quil peut à la fois absorber et piéger la poussière de lair et ramasser la saleté du sol.

Une fois le nettoyage terminé, la station de chargement du JetBot 90 AI + peut extraire tous les déchets quil a collectés, vous navez donc pas à vous soucier de le vider - avec suffisamment de stockage, vous naurez donc besoin de le vider que tous les deux. mois.

On ne sait pas combien coûtera le Samsung JetBot 90 AI +, mais cela est confirmé pour les États-Unis au premier semestre 2021.

Samsung a également présenté le JetBot 90 AI + jouant son rôle dans le cadre du système SmartThings Pet, qui, selon Samsung, est un moyen de surveiller à distance vos animaux de compagnie lorsque vous êtes loin de chez vous en utilisant le système SmartThings.

Écrit par Chris Hall.