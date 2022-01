Le dernier robot aspirateur de Roborock est désormais livré avec une station d'accueil à vidange automatique et à nettoyage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roborock a dévoilé aujourd'hui son nouvel aspirateur robot phare au Consumer Electronics Show (CES) 2022 .

Le Roborock S7 MaxV Ultra est le dernier et le meilleur de Roborock avec un système d'accueil intelligent qui vide, lave et prépare votre robot pour son prochain nettoyage.

La société affirme que le S7 MaxV Ultra est doté de sa technologie la plus avancée et la plus intelligente pour aider à offrir le meilleur nettoyage à ce jour.

Le but est de vous rendre la vie encore plus facile. Comme l'a expliqué Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock :

« Contrairement à la croyance populaire, les aspirateurs robots nécessitent toujours une contribution importante de la part des clients, à la fois en termes de maintenance et d'exploitation... Nous essayons de changer cela en offrant à nos clients une solution encore plus simple, qui nécessite des interactions minimales avec Cela signifie construire un aspirateur capable d'identifier et de s'adapter aux objets sur son passage, y compris les tapis et les obstacles, tout en se vidant et en se maintenant chaque fois que nécessaire.Avec le S7 MaxV Ultra, les clients font un pas de plus vers une véritable autonomie au sol nettoyage."

À cette fin, le Roborock S7 MaxV Ultra dispose d'une station d'accueil qui promet de tout faire. Une fois amarré, le robot est non seulement vidé mais également nettoyé. Avec sa vadrouille automatiquement lavée et la saleté enlevée. Le quai est capable de contenir jusqu'à sept semaines de poussière, ce qui lui permet de continuer à fonctionner avec beaucoup moins de tracas.

Le Roborock S7 MaxV Ultra dispose également d'un système plus intelligent pour naviguer dans votre maison. Il combine une caméra RVB, une lumière structurée 3D et une toute nouvelle unité de traitement neuronal pour détecter les chemins et les obstacles. Tout cela signifie qu'il peut nettoyer efficacement de jour comme de nuit sans problème. Il est également capable de reconnaître le revêtement de sol qu'il nettoie et d'ajuster la puissance d'aspiration et de récurage en conséquence.

En savoir plus sur le Roborock S7 MaxV Ultra ici .