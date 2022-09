Ring Spotlight Pro utilise des capteurs radar pour des alertes plus précises

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé la Ring Spotlight Pro lors de son événement de septembre. Elle est dotée de capteurs radar permettant de mesurer la distance et l'angle d'un objet se déplaçant devant la caméra pour des alertes plus précises.

La Ring Spotlight Pro permettra aux utilisateurs de définir un seuil spécifique à partir duquel ils souhaitent qu'elle commence à détecter les mouvements. Une fois le seuil franchi, les capteurs radar déclenchent l'enregistrement pour envoyer une alerte de mouvement sur votre téléphone.

Les mouvements sont détectés en 3D, ce qui, selon Amazon, signifie que les alertes sont plus fines et plus précises. La fonction de détection de mouvement en 3D alimente également des fonctions comme Bird's Eye View, qui offre une vue aérienne de votre maison. L'idée est de vous donner une image complète de l'événement de mouvement, comme la façon dont le livreur s'est approché de la porte d'entrée ou le chemin emprunté par le technicien de l'eau depuis le côté de votre maison jusqu'à la porte d'entrée.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Que vous regardiez l'affichage en direct ou l'historique des événements, vous obtenez une mise en page image dans l'image qui montre la trajectoire du mouvement et des points gris qui s'allument pour indiquer où l'événement de mouvement a commencé avant que les capteurs radar ne déclenchent l'enregistrement.

Parallèlement à la Ring Spotlight Pro, Amazon a également annoncé discrètement la Ring Spotlight Cam Plus. Offrant un nouveau design, la Spotlight Cam Plus dispose de fonctionnalités telles que la communication bidirectionnelle, la vision nocturne couleur, la visualisation en direct et une sirène de sécurité. Elle est également disponible en plusieurs options d'alimentation, notamment solaire, sur batterie, filaire et connectée.

Vous pouvez précommander le Ring Spotlight Pro dans l'option Batterie ou Plug-In pour 229,99 $ aux États-Unis, ou 199,99 £ au Royaume-Uni. Le modèle filaire arrivera plus tard dans l'année. Le Ring Spotlight Plus est également disponible en précommande à partir de 199,99 $ aux États-Unis ou 179,99 £ au Royaume-Uni.

squirrel_widget_12855903

Meilleures offres Ring : trouvez des offres pas chères sur les sonnettes et caméras Ring Par Conor Allison · 10 Janvier 2022 Ring propose une large gamme de sonnettes caméra et vidéo. Voici les meilleures offres.

Écrit par Britta O'Boyle.