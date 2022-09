Ring Intercom ajoute de l'intelligence à un système d'entrée téléphonique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ring a régulièrement ajouté de nouveaux dispositifs de sécurité intelligents à sa gamme au cours des deux dernières années et elle a une autre annonce à partager pendant l'IFA 2022.

L'interphone Ring est conçu pour ceux qui vivent dans un immeuble d'habitation et ajoute les fonctions de connectivité intelligente, marque de fabrique de la marque, à un système d'interphone existant.

Il s'agit d'un boîtier mural compatible avec la plupart des combinés d'interphone audio (selon Ring). Il se connecte au combiné, est alimenté par des batteries rechargeables et permet d'accéder au système d'entrée d'un bâtiment via l'application Ring.

Il permet notamment de déverrouiller la porte d'un bâtiment à distance, même lorsque vous êtes absent. Parmi les autres fonctionnalités, citons la possibilité de vérifier automatiquement les livraisons d'Amazon et de fournir un accès utilisateur partagé pour que les autres membres d'un foyer puissent sonner.

Bientôt, il sera également possible de vérifier automatiquement les invités, ce qui leur donnera des clés virtuelles pour accéder au bâtiment via leurs propres smartphones.

"L'une des demandes les plus courantes que je reçois de la part de mes clients en Europe concerne les options de sécurité simples et abordables pour les appartements", a déclaré le fondateur de Ring, Jamie Siminoff.

"Nous avons réinventé la sécurité domestique sans modification et facile à installer, avec des appareils comme Ring Alarm et Indoor Cam, et maintenant Ring Intercom est la prochaine étape naturelle dans la mission de Ring de rendre les quartiers plus sûrs, pour tout le monde, quel que soit le type de maison."

Ring Intercom sera disponible au Royaume-Uni à partir du 28 septembre au prix de 119,99 £.

Écrit par Rik Henderson.