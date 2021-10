Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour ne pas être en reste par les nouvelles sonneries dHalloween de Google pour les sonnettes Nest , Amazon déploie son propre divertissement effrayant pour ses sonnettes Ring, notamment des sonneries sur le thème dHalloween, des réponses rapides et des façades décoratives. Voici comment les obtenir tous.

Cet Halloween, Ring vous permet de choisir parmi de toutes nouvelles « tonalités de carillon », telles que des chauves-souris, des fantômes, des hurlements, des cris, des tonalités dorgue, un rire effrayant, un chat qui hurle et une porte qui grince. Pour changer le carillon de votre sonnette, vous devez ouvrir la dernière version de lapplication Ring sur votre appareil mobile, puis suivre ces étapes :

Appuyez sur les trois lignes à gauche. Sélectionnez Appareils. Choisissez la sonnette que vous souhaitez configurer. Appuyez sur licône Paramètres audio. Sous Paramètres audio, appuyez sur Tonalités de carillon. Choisissez la tonalité de carillon que vous désirez. Appuyez sur Enregistrer les modifications.

Besoin daide? Consultez la page dassistance de Ring pour les tonalités de carillon.

La fonction « Réponse rapide » de Ring vous permet denvoyer une réponse automatique aux invités si vous ne pouvez pas répondre à la porte (y compris des réponses standard telles que « Nous ne pouvons pas répondre à la porte maintenant... » ou « Veuillez laisser le colis à lextérieur..."). Mais, maintenant, Ring ajoute quatre autres options spécifiquement pour Halloween :

« Dites-nous ce qui vous amène ici… ou nous vous envoûterons !

"Boo! Laissez-nous un message si vous osez [rire diabolique]."

"Juste une minute ! Nhésitez pas à garer votre balai."

"Veuillez laisser le paquet (et tout tour de passe-passe) à lextérieur."

Pour configurer des réponses rapides pour votre sonnette, vous devez ouvrir la dernière version de lapplication Ring sur votre appareil mobile, puis suivre ces étapes :

Appuyez sur les trois lignes à gauche. Sélectionnez Appareils. Choisissez la sonnette que vous souhaitez configurer. Appuyez sur la vignette Smart Assistant sous la sonnette. Appuyez sur Réponses rapides. Appuyez sur le bouton Activer la réponse automatique en bas de lécran. Choisissez le message que vous désirez. Réglez le délai de délai de votre message (de Tout de suite à 20 secondes). Appuyez sur Jai compris ! pour finir.

Besoin daide? Consultez la page dassistance de Ring pour des réponses rapides.

Enfin et surtout, ceux dentre vous qui sont vraiment festifs peuvent tout mettre en œuvre et décorer votre sonnette Ring avec une nouvelle façade pour All Hallows Eve. Ring vend une nouvelle assiette sur le thème des chauves-souris et un design en toile daraignée pour la Ring Video Doorbell 2, ainsi quune assiette de maïs citrouille/bonbon et un design automnal pour les Doorbell 3, 3 Plus et 4. Toutes les façades dHalloween sont au prix de 15 $ chacune. et sont disponibles à lachat dès maintenant sur le site Web américain de Ring.