Ring arrêtera les applications de bureau à partir doctobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring va fermer ses applications de bureau pour Mac et PC en octobre prochain.

Les applications natives pour OS X et Windows ne fonctionneront plus à partir du 15 octobre 2021. Vous devrez soit utiliser une application mobile sur votre téléphone ou votre tablette, soit accéder à votre Ring Video Doorbell ou à vos caméras via un navigateur à la place.

Les utilisateurs seront déconnectés des applications dédiées et ne pourront plus sy reconnecter. Certains appareils Ring ne fonctionnent pas déjà dans les applications Mac ou PC, notamment Video Doorball Wired, Video Doorbell Pro 2 et Video Doorbell 4.

Ceux qui souhaitent suivre leurs appareils Ring sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pourront toujours le faire via Ring.com, avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées à la version Web qui reflètent les capacités clés des applications natives.

Cela inclut la possibilité de visualiser en direct les flux de caméras, de consulter les enregistrements historiques et même de répondre aux appels à partir de votre navigateur.

Ring ajoutera bientôt également des notifications de navigateur, pour vous informer lorsque quelque chose nécessite votre attention.

Vous pouvez également gérer votre abonnement Ring Protect et accéder au Centre de contrôle à partir de la page Web après vous être connecté.

Nous devons dire que nous sommes un peu déçus que les applications de bureau dédiées disparaissent, dautant plus que nous utilisons quotidiennement OS X, mais cela semble une alternative assez décente.

De plus, si vous avez un appareil Alexa à proximité, vous pouvez configurer une routine pour votre sonnette vidéo .