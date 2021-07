Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Saviez-vous que votre sonnette vidéo Ring peut répondre automatiquement avec des messages prédéfinis et enregistrer comme un répondeur ?

Cest la raison dêtre de Ring Quick Replies. La fonctionnalité, disponible pour tous les utilisateurs de Ring (en anglais), a été déployée aux États-Unis en février 2021 et est désormais également disponible au Royaume-Uni et en Irlande.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet et comment cela fonctionne.

Cest une fonction que vous pouvez activer ou désactiver, en attribuant une réponse prédéfinie à votre sonnette - à un temps compris entre immédiatement et 20 secondes après que le bouton a été enfoncé - qui est émise par le haut-parleur de la sonnette.

Il est également possible pour votre visiteur de répondre, la sonnette enregistrant son message pour que vous puissiez le lire à une date ultérieure - si, cest-à-dire si vous avez un abonnement Ring Protect. Vous navez pas besoin de cet abonnement pour que les réponses rapides fonctionnent, cependant, uniquement pour afficher et réécouter les enregistrements.

Tout dabord : vous ne pouvez pas enregistrer votre propre message ; ce ne sont que les messages préenregistrés fournis par Ring que vous pouvez sélectionner.

Voici les six préréglages - qui durent cinq secondes au maximum - qui sont disponibles :

"Veuillez laisser le colis à lextérieur. Si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez le faire maintenant."

« Nous ne pouvons pas répondre à la porte pour le moment, mais si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez le faire maintenant. »

« Salut ! Nous serons là.

"Désolé, nous ne sommes pas intéressés."

« Merci dêtre passé. Si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez le faire maintenant. »

« Salut ! Veuillez patienter. Cela peut me prendre un moment pour répondre.

Ring pourrait également mettre à jour les préréglages disponibles à lavenir.

Ouvrez lapplication Ring > appuyez sur les trois lignes en haut à gauche > appuyez sur Appareils > sélectionnez votre sonnette > appuyez sur les vignettes Réponses intelligentes > appuyez sur le bouton Réponses rapides pour quil devienne bleu > sélectionnez Message de réponse rapide > Définir le délai du message (de 0 à 20 secondes) > appuyez sur Enregistrer.

Si vous ne voyez pas la vignette Smart Responses, votre sonnette nest peut-être pas compatible ou votre application Ring peut nécessiter une mise à jour via la boutique Apple/Google appropriée.

Si votre visiteur laisse un message, cela peut prendre jusquà 60 secondes maximum.

Toutes les sonnettes vidéo Ring ne sont pas compatibles avec les réponses rapides. Amazon répertorie les appareils suivants :

Sonnette vidéo (2e génération)

Sonnette vidéo 2

Sonnette vidéo 3

Sonnette vidéo 3 Plus

Sonnette vidéo 4

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Elite

Ring Door View Cam

Curieusement, la Doorbell Pro 2 nest pas incluse dans cette liste, mais nous nous attendons à ce que cela soit ajouté.

Oui, dans Live View, si vous voyez que vous ne souhaitez pas répondre à la porte, vous pouvez sélectionner lune des six réponses prédéfinies à jouer. Cela pourrait être particulièrement utile pour le "désolé, cela ne nous intéresse pas" !

Contrairement aux paramètres de mouvement de Ring, qui peuvent être programmés, les réponses rapides ne peuvent actuellement pas être activées à des heures ou des dates spécifiques. Il nest pas non plus possible dactiver/désactiver la réponse rapide en fonction du mode de la sonnette (c.-à-d. Chez moi/Absent). Nous espérons voir cette fonctionnalité mise à jour à lavenir.

