On dirait que la nouvelle Car Cam de Ring a finalement cassé le couvercle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Juste avant la saison des vacances en 2020, Ring a annoncé quelle se lancerait dans le secteur de la surveillance embarquée, en proposant des caméras qui peuvent aider à protéger vos véhicules.

Lidée étant quil puisse détecter les effractions et les enregistrer, ou vous permettre denregistrer des reprises avec les forces de lordre lorsquelles vous arrêtent.

Ce que nous ne savions pas vraiment, cest exactement à quoi cet appareil photo pourrait ressembler. Ou du moins, pas jusquà maintenant. En fait, nous ne sommes toujours pas certains quil sagisse de la caméra embarquée, mais on suppose que cela pourrait lêtre.

La seule chose que nous faisons maintenant, cest que cela semble très inhabituel. Le rendu divulgué en haut de cette page a été initialement partagé par TheTapeDrive.com (via ZatsNotFunny) et montre un système de caméra monté sur un bras coudé.

Une seule caméra est affichée sur limage, mais nous savons que la caméra embarquée devrait en avoir deux, mais - comme le spécule Zats - cela pourrait être dû au fait quelle se trouve de lautre côté du module de caméra.

Cet élément lui-même a lair dêtre monté de manière à vous permettre de faire pivoter lunité et dajuster langle. Avec le bras conçu pour vous permettre de le monter sur votre voiture.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude sil sagit de la caméra embarquée que Ring prévoit de lancer, nous connaissons déjà certains détails.

Nous savons quil surveillera votre voiture pour détecter les chocs et les effractions, puis enverra une alerte via lapplication Ring pour vous en informer. Il dispose également de deux caméras HD et devrait proposer à la fois une connectivité Wi-Fi et LTE.

Que ce soit ou non cette caméra reste à voir. Ring na pas encore officiellement dévoilé le design. Espérons que ce ne sera pas trop long maintenant avant quil ne soit disponible et dans le monde réel.

Écrit par Cam Bunton.