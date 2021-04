Ring Floodlight Cam Wired Pro ajoute une vision nocturne couleur et une détection de mouvement améliorée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring a présenté la Ring Floodlight Cam Wired Pro.

Comme le suggère le surnom `` Pro , il sagit simplement dune version améliorée de la Ring Floodlight Cam avec quelques cloches et sifflets.

La nouvelle caméra de sécurité est conçue pour être câblée au secteur pour une puissance constante et introduit la vision nocturne couleur ainsi que la détection de mouvement 3D et la vue à vol doiseau et porte une prime de prix de 40 $ / 40 £ par rapport au modèle standard.

Ces deux dernières fonctionnalités ont été introduites sur la sonnette filaire premium de Ring, la Ring Video Doorbell Pro 2 . La détection de mouvement 3D vous permet de localiser une alerte de mouvement grâce à des «seuils» de mouvement que vous pouvez configurer. Ainsi, vous ne voudrez peut-être recevoir une alerte de mouvement que lorsque quelquun sapproche à quelques mètres de votre porte de garage plutôt quau moment où il entre pour la première fois au bout de votre voiture.

La vue à vol doiseau vous donne une vue aérienne de la zone extérieure de votre propriété afin que vous puissiez voir où un intrus est allé une fois quil est entré dans votre propriété.

Une fois de plus, la caméra comprend des zones de mouvement personnalisables afin que vous puissiez affiner où sur votre terrain déclenche un événement, ainsi que des zones de confidentialité qui excluent les zones de la capture vidéo pour une confidentialité accrue de la propriété dun voisin, par exemple. Et, comme vous vous en doutez, il y a aussi des projecteurs super brillants et une sirène.

Ring dit quil a également amélioré la capacité audio de la Floodlight Cam Wired Pro, une fonctionnalité quil appelle Audio +. Il indique que vous devriez être en mesure dentendre ce qui se passe plus distinctement grâce à un microphone en réseau avec annulation décho.

