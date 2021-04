Ring Video Doorbell 4 complète la gamme Ring en constante expansion

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring a annoncé une nouvelle Ring Video Doorbell. La Ring Video Doorbell 4 se situe au-dessus des Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus de lannée dernière, ainsi que de la Ring Video Doorbell dentrée de gamme (2e génération) de la gamme de sonnettes à piles rechargeables de la société.

Alors quest-ce que cela apporte à la fête? La fonction de pré-roll 3 Plus (vous montrant ce qui a conduit au déclenchement dune alerte de mouvement) a maintenant été mise à niveau vers la couleur dans le 4 - le 3 Plus ne proposait que le pré-roll en noir et blanc. Bien que ce soit une mise à niveau bienvenue, cest une amélioration relativement mineure.

Comme pour les autres sonnettes vidéo Ring actuelles, il existe également une détection de mouvement avancée si vous avez un plan de protection Ring.

Nous avons demandé à Ring si le lancement de la Video Doorbell 4 signifiait que les Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus de lannée dernière seraient interrompues, mais il semble quils resteront tous les deux dans les parages pour le moment: "Pour le moment, Ring Video Doorbell 3 et La Ring Video Doorbell 3 Plus est toujours disponible à lachat. Nous vous tiendrons au courant de toute modification future de loffre de produits Ring. "

Même sils étaient interrompus, il y a de fortes chances quils soient disponibles pendant un certain temps. La Ring Video Doorbell 2 (remplacée par 3) nest que récemment en rupture de stock chez de nombreux détaillants.

