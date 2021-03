Ring Alarm Outdoor Siren fournit des alertes visuelles et audio externes pour votre Ring Alarm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring lance une nouvelle sirène extérieure Ring Alarm pour étoffer sa gamme de produits de sécurité pour la maison.

La société appartenant à Amazon apporte également la deuxième génération de Ring Alarm au Royaume-Uni et en Europe, après lavoir déjà lancée aux États-Unis lannée dernière.

La sirène extérieure Ring Alarm fournit des alertes sonores et visuelles, des LED rouges clignotantes lorsquelles sont déclenchées. La sirène est également éclairée la nuit.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce nest pas exactement subtil et bien que ce soit, bien sûr, le point où vous ne voudrez peut-être pas quelque chose daussi frappant à lextérieur de votre maison. Vous pouvez personnaliser léclairage et le configurer dans lapplication Ring.

Le kit de cinq pièces pour la 2e génération de Ring Alarm fait également lobjet dun lancement plus large - comme nous lavons mentionné, il a déjà été lancé aux États-Unis.

Il existe un clavier dalarme mis à jour par rapport à la première génération et vous pouvez utiliser des boutons à une touche pour faire retentir lalarme ou pour activer la surveillance assistée avec le service dabonnement Ring Protect Plus. Comme dans lapplication Ring, les boutons Mode du clavier vous permettent de régler facilement votre alarme en mode Désarmé, Chez moi ou Absent.

Trois contacts prédéfinis peuvent également être informés de lexistence dun problème. De nouveaux capteurs plus petits sont également utilisés pour pouvoir être placés plus subtilement dans votre maison. Le kit de cinq pièces comprend une station de base, un clavier, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée.

Lorsquil est déclenché, Ring Alarm peut déclencher dautres appareils Ring, tels que des sonnettes ou des caméras internes, pour démarrer lenregistrement vidéo.

Écrit par Dan Grabham.