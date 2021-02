Ring Video Doorbell Pro 2 apporte une résolution et un mouvement 3D plus élevés à la fête

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring a annoncé le remplacement de sa Ring Video Doorbell Pro haut de gamme par une nouvelle version - la Ring Video Doorbell Pro 2. La nouvelle sonnette a fui plus tôt dans le mois .

Récemment, une sonnette filaire moins chère a été lancée - la Ring Video Doorbell Wired - mais cette nouvelle cloche fait passer les choses dun cran pour la gamme Ring avec une vidéo à plus haute résolution et des fonctionnalités avancées de localisation de mouvement.

La grande nouvelle fonctionnalité de la Video Doorbell Pro 2 - qui se situe dans la plage au-dessus des Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus sans fil - est la vidéo HD 1536p (meilleure que la Full HD dans dautres modèles) et unique à cet appareil, la 3D Détection de mouvement et vue à vol doiseau. La vidéo HD 1536p offre également une vision nocturne en couleur, donc plus de prises de vue de nuit en noir et blanc.

La détection de mouvement 3D utilise le radar pour mieux détecter les objets en mesurant leur distance et leur angle devant la caméra, ce qui signifie un contrôle encore plus grand des alertes de mouvement, car vous pouvez sélectionner des seuils de distance au-delà desquels les alertes de mouvement doivent se produire.

La fonction Birds Eye View fournit une carte aérienne de votre propriété, montrant où un événement de mouvement commence et vous donnant ainsi un peu plus de contexte.

Comme avec les autres appareils Ring, il existe des zones de mouvement et des zones de confidentialité personnalisables et un son bidirectionnel avec suppression du bruit. Cette fois, il y a un microphone matriciel pour limiter la distorsion sonore.

