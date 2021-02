Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Ring, propriété dAmazon, est sur le point délargir sa gamme vertigineuse de sonnettes vidéo avec un autre modèle mis à jour. La Ring Wi-Fi Video Doorbell Pro 2 a fui sur Best Buy Canada , comme la repéré ZatzNotFunny.

Successeur du Ring Video Doorbell Pro, il coûtera 325 $ au Canada (environ 250 $ aux États-Unis ou 180 £ au Royaume-Uni). Il semble que ce soit la première sonnette vidéo Ring à diffuser une résolution vidéo supérieure à 1080p, grâce à une «vue étendue de la tête aux pieds» de 1536p qui «vous permet de voir clairement qui est à votre porte», selon la liste qui a été divulguée. la sonnette semble également un peu plus courte et plus large.

Sinon, il a le même design que son prédécesseur, une sonnette que nous pensions, dans notre examen , valait linvestissement par rapport aux produits Ring standard. Avec des zones de mouvement programmables, des alertes personnalisables et des sons de carillon réglables, nous ne voulions rien dautre de la Ring Video Doorbell Pro. Ainsi, la résolution et le champ de vision améliorés de la deuxième génération constitueront une belle mise à niveau.

Une autre fonctionnalité intéressante à propos de la nouvelle version: il est fait mention de la «détection de mouvement 3D», qui pourrait être quelque chose où une sonnette sans contact peut dire quand quelquun se tient devant elle. La description du produit Best Buy ne le précise pas, cependant . La liste suggère que la nouvelle sonnette de Ring pourrait être disponible à partir du 31 mars 2021, nous vous tiendrons donc au courant si nous en apprenons plus.

Ring est vraiment le roi de la sonnette - et le Pro a toujours valu la peine dêtre installé pour une tranquillité desprit et une commodité toujours disponibles.

