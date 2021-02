Vous ne pouvez pas aller à la porte? Alexa peut maintenant répondre à votre sonnette Ring pour vous

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les sonnettes de porte sont excellentes, mais vous pouvez toujours manquer des livreurs ou dautres appelants si vous ne pouvez pas arriver à la porte à lheure. Comme si vous êtes sous la douche ou simplement dans le jardin à larrière.

Maintenant, Ring a annoncé que vous pourrez utiliser les réponses automatisées de lassistant vocal Alexa de la société mère Amazon pour `` répondre à la porte à votre place.

Avec les réponses rapides, vous devez sélectionner un message préenregistré, il reste donc encore du travail à faire du point de vue de lutilisateur. Il existe six réponses prédéfinies telles que "Veuillez laisser le colis à lextérieur. Si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez le faire maintenant". Vous pouvez également demander à la personne dattendre, qui est probablement celle que nous finirons par utiliser le plus.

Mais vous pouvez le configurer pour quil joue soit si la cloche sonne réellement, soit même si seul un mouvement est détecté. Cela pourrait donc être un bon moyen de dissuasion si vous luttez contre des gens qui volent peut-être un colis à la porte.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Si vous possédez une Ring Video Doorbell Pro, vous pouvez aller plus loin (à condition que vous disposiez également dun abonnement Ring Protect actif). Lorsque la cloche sonne, Alexa lui demande comment elle peut aider et elle peut soit prendre un message, soit fournir un emplacement pour laisser un colis. Tous les messages sont enregistrés dans la zone des événements de lapplication Ring, comme tout autre événement de mouvement ou sonnerie manquée.

squirrel_widget_148435

Les messages laissés pour vous peuvent également être visionnés en temps réel dans Live View si vous ne parvenez tout simplement pas à vous rendre à la porte.

Les sonnettes filaires comme la Ring Video Doorbell Pro (ou Spotlight Cam Wired, Floodlight Cam et Indoor Cam) peuvent désormais avertir les visiteurs indésirables que leur mouvement a été détecté avec une alerte sonore. Ce nest pas si subtil - ça dira "Attention - vous êtes maintenant surveillé et enregistré par Ring". Mais cela fera laffaire - cela peut être activé et désactivé facilement dans lapplication.

Écrit par Dan Grabham.