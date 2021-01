Ring Video Doorbell Wired est un moyen peu coûteux dobtenir un Ring

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring a lancé un méga moyen bon marché dobtenir lune de ses sonnettes de porte en lançant une version filaire à 49 $ / 49 £ appelée Ring Video Doorbell Wired.

Le produit ne sera disponible quen mai, mais il est déjà sur le site dAmazon. Le plus grand avantage de ne pas avoir de batterie interne est quil est assez mince mais quil est toujours capable de vidéo Full HD 1080p. Cependant, il ny a pas de prise en charge Wi-Fi 5 GHz - seulement 2,4 GHz - contrairement à la Ring Video Doorbell 3 et à la Ring Video Doorbell 3 Plus .

squirrel_widget_3956629

Ring Video Doorbell Wired est essentiellement une version beaucoup moins chère de la Ring Video Doorbell Pro également câblée, mais capable de plusieurs des mêmes choses.

Encore une fois, il propose des alertes en temps réel, une vidéo en direct et une conversation bidirectionnelle ainsi quune intégration complète avec lapplication Ring. Comme pour les autres produits Ring, vous devez souscrire un abonnement Ring Protect qui vous permettra également dutiliser le pré-roll pour voir ce qui a déclenché vos alertes. Et vous aurez probablement besoin dun Ring Chime pour les alertes sonores dans votre maison.

Si vous avez un câblage de sonnette existant, cest une évidence. Si vous ne le faites pas, alors la sonnette vidéo dentrée de gamme existante de Ring est à 89 $ / 89 £ - voir les derniers prix ci-dessous. Propriété dAmazon

Ring tente clairement de rendre ses sonnettes plus accessibles en termes de prix, en suivant la voie désormais bien tracée par l Amazon Echo .

squirrel_widget_238298

Écrit par Dan Grabham.