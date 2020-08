Économisez 20% sur les Ring Doorbell 3 et 3 Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Ring Doorbell 3 et 3 Plus ont été annoncées plus tôt cette année pour remplacer la gamme premium de sonnettes vidéo Ring. Les deux ont actuellement 20% de réduction, ce qui en fait une très bonne affaire.

squirrel_widget_236306

Ils introduisent tous deux le Wi-Fi bi-bande pour des performances accrues, tandis que le 3 Plus dispose également dun pré-roll, où vous pouvez visionner quelques secondes de vidéo (en qualité moindre) avant que le mouvement ne soit détecté.

Cela signifie que vous pouvez voir comment les situations se produisent - si quelquun gratte votre voiture, vous verrez les secondes avant la bosse et pas seulement quand elles sont déjà en vue.

squirrel_widget_236292

Les deux modèles disposent désormais également dune zone de mouvement réglable, appelée zone proche. Cela peut détecter un mouvement entre 1,5 et 4,5 mètres de la porte dentrée. De plus, vous pouvez également exclure des zones du champ de vision de la caméra des enregistrements vidéo.

En mai, Ring a également réorganisé la sonnette vidéo Ring originale avec enregistrement Full HD et cest maintenant la sonnette de base - elle na pas de batterie amovible, vous devez donc retirer toute la sonnette du support pour la charger.

squirrel_widget_238298

Écrit par Dan Grabham.