Ring X Line est un système de sécurité pro-install comprenant des sonnettes et des caméras

(Pocket-lint) - Il ne fait aucun doute que Ring, appartenant à Amazon, est déterminé à posséder la sécurité de la maison intelligente. Mais, comme nous lavons vu hier lors du rapprochement de Google avec la société de sécurité ADT , le combat ne fait que commencer.

Mais alors que Google place ses espoirs sur ADT pour installer ses appareils dans des maisons qui peuvent se permettre dinstaller un système de sécurité et de maison intelligente en une seule fois, Ring a décidé de lancer Ring X Line .

Cest un système dans lequel vous pouvez choisir des appareils, mais ils seraient surtout installés dans le cadre dun système de niveau professionnel. Cependant, cela pourrait être nimporte quelle entreprise dinstallation de sécurité à domicile. Lidée est que ces installateurs peuvent vous offrir lun des six ensembles dappareils - et ils fonctionneront tous ensemble sur le système Ring.

Chaque ensemble comprend une Ring Doorbell ou Security Cam, et une garantie limitée de 4 ans, ainsi quun abonnement à vie à Ring Protect Basic, qui vous permet de consulter, partager et enregistrer des vidéos pendant 30 jours maximum. Contrairement au Ring Protect standard, il est spécifique à un appareil pour sa durée de vie.

Les sonnettes Ring faisant partie de la gamme comprennent Ring Video Doorbell Pro X, Ring Video Doorbell Elite X et Ring Video Doorbell 3 Plus X. Il y a aussi Ring Stick Up Cam Elite X, Ring Spotlight Cam Wired X et Ring Floodlight Cam X.

Vraisemblablement, ceux-ci sont similaires aux équivalents grand public, mais sont emballés différemment pour les installateurs - par exemple, avec les sonnettes de porte, vous nobtiendrez probablement pas le tournevis et les vis que vous obtenez si vous achetez le modèle grand public!

Écrit par Dan Grabham.